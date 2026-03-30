JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Beredar Info Harga BBM Pertamax Bakal Naik jadi Rp 17.850 Per Liter, Pertamina Buka Suara

Beredar Info Harga BBM Pertamax Bakal Naik jadi Rp 17.850 Per Liter, Pertamina Buka Suara

Beredar Info Harga BBM Pertamax Bakal Naik jadi Rp 17.850 Per Liter, Pertamina Buka Suara
Pertamina Patra Niaga buka suara terkait informasi yang beredar soal penyesuaian harga BBM pada 1 April 2026.

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga buka suara terkait informasi yang beredar soal penyesuaian harga BBM pada 1 April 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menyampaikan bahwa informasi yang beredar saat ini bukan berasal dari Pertamina.

“Bukan info resmi itu,” ujar Roberth kepada JPNN.com, Senin (30/3).

Roberth menegaskan informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ungkap Roberth.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk  mendapatkan informasi valid harga BBM Pertamina hanya melalui saluran resmi www.pertamina.com.

Pertamina juga belum memberikan informasi terkait harga baru BBM dan masih melakukan kajian.

"Masih dalam tahap evaluasi ya," ungkap Roberth.

Pertamina Patra Niaga buka suara terkait informasi yang beredar soal penyesuaian harga BBM pada 1 April 2026.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

