Beredar Isu Khrisna Murti Selingkuh, Kompolnas Bakal Segera Klarifikasi

Krishna Murti. Foto: diambil dari Instagram krishnamurti_bd91

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas RI) akan meminta klarifikasi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait berita dugaan perselingkuhan Irjen Krishna Murti (KM), mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter).

"Akan kita minta klarifikasi ya," kata Komisioner Kompolnas RI, Yusuf Warsim saat dihubungi wartawan.

Beredar kabar di media sosial, Irjen Krishna Murti diduga menjalin hubungan asmara dengan polisi wanita berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) Anggraini Putri alias Anggie.

Bahkan, dikabarkan kasus yang menyeret Irjen KM dengan polisi wanita (Polwan) Kompol Anggraini ini sudah disidang kode etik dan profesi tanpa disorot media massa.

"Masalahnya pun diduga masalah rumah tangga. Setidaknya, jika ditarik ke norma kode etik ruangnya. Ruangnya ada pada pelanggaran etika kepribadian atau bisa juga etika kelembagaan. Tapi tentu ini tetap perlu Kompolnas mendapatkan klarifikasi,” jelas dia.

Saat ini, Irjen Krishna Murti sudah dimutasi dari jabatan Kadiv Hubinter Polri sebagai Sahlijemen Kapolri.

Pencopotan Krishna Murti dari jabatan Kadiv Hubinter Polri berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: S/1764/VIII/KEP/2025, tertanggal 5-8-2025 yang ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Anwar.

Dari akun TikTok Bantuan Hukum Online tertulis narasi internal Polri kembali menjadi sorotan karena seorang perwira tinggi (Pati) Irjen Krishna Murti terjerat dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri berupa perzinahan dan/atau perselingkuhan dengan Kompol Anggraini Putri.

