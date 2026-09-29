Beredar Isu Rp480 M di Muktamar NU, Gus Nadhif Desak Penuduh Perlihatkan Bukti

jpnn.com, JAKARTA - Isu dugaan aliran dana senilai Rp480 miliar yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadi sorotan.

Klaim tersebut, termasuk narasi mengenai uang yang disebut dibawa menggunakan dua unit Toyota Land Cruiser, dinilai perlu diuji berdasarkan fakta, mekanisme transaksi, serta bukti yang dapat diverifikasi.

Tokoh muda NU sekaligus akademisi dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Raudlatul Anwar, H.M.R. Nadhif atau Gus Nadhif, meminta publik tidak terburu-buru menerima narasi tersebut sebagai fakta.

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Menurutnya, klaim mengenai dana sebesar Rp480 miliar harus disertai penjelasan mengenai mata uang, pecahan, sumber dana, mekanisme transaksi, pihak yang membawa, waktu kejadian, hingga dokumen pendukung.

“Kalau menyangkut angka Rp480 miliar, tentu harus diuji: Uangnya dalam mata uang apa, pecahannya berapa, dari mana sumbernya, melalui mekanisme apa, siapa yang membawa, kapan, dan apa bukti transaksinya. Semua harus jelas,” ujar Gus Nadhif kepada wartawan di Jakarta.

Gus Nadhif juga menyoroti aspek fisik dari klaim tersebut. Jika Rp480 miliar seluruhnya menggunakan pecahan Rp100.000, jumlahnya mencapai sekitar 4,8 juta lembar.

Dengan asumsi ukuran dan ketebalan uang kertas seperti yang disebutkan dalam perhitungannya, volume teoritis uang tersebut mencapai sekitar 5,18 meter kubik, belum memperhitungkan ikatan, kemasan, maupun ruang kosong dalam penyusunan.

Atas dasar itu, ia menilai klaim pengangkutan uang rupiah dalam jumlah tersebut menggunakan dua kendaraan perlu diuji secara faktual.