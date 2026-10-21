Beredar Kabar Kim Jong-un Meninggal Dunia, Pemerintah Korut Buru-Buru Lakukan Ini

jpnn.com, PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un muncul dalam foto-foto yang dirilis media pemerintahnya, Selasa (20/10), setelah beredar kabar di media sosial yang mengeklaim dia telah meninggal dunia akibat pendarahan otak.

Menurut kantor berita Korut, KCNA, Kim Jong Un tampak mengunjungi pameran barang-barang konsumsi yang menampilkan pakaian dan alas kaki pada Senin (19/10).

Laporan tersebut disertai beberapa foto yang memperlihatkan Kim sedang meninjau pameran bersama putrinya, Ju Ae, serta para pejabat partai dan pemerintah Korut.

Sebelumnya, Minggu (18/10), Xie Wanjun, yang mengaku sebagai ketua Partai Demokrasi China, menyatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa Kim Jong Un mengalami "pendarahan otak parah dan jatuh koma".

Xie, yang kelompoknya dilarang di China itu, mengabarkan Kim Jong un dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Kedokteran Peking Union di China untuk mendapatkan perawatan darurat karena kondisi medis yang buruk di Korea Utara.

Xie, yang tinggal di AS, lebih lanjut menyatakan bahwa Kim Jong Un meninggal dunia akibat parahnya kondisi kesehatan dan lambatnya penanganan secara optimal.

Dia juga menambahkan bahwa jenazah Kim Jong Un telah diam-diam dipulangkan ke Korea Utara dan bahwa pihak berwenang menyembunyikan berita kematiannya.

Media Pemerintah Korut pun lalu secara rutin mempublikasikan foto-foto Kim Jong Un dan laporan mengenai kegiatannya.