Beredar Kabar Kuntadi Diusulkan Jadi Jampidsus, Begini Penjelasan Jaksa Agung

jpnn.com, JAKARTA - Beredar potongan gambar sebuah surat dari Jaksa Agung ST Burhanuddin yang mengusulkan sosok pejabat baru untuk menempati posisi Jampidsus pengganti Febrie Adriansyah.

Adapun, Jaksa Agung mengusulkan Kuntadi yang kini menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung Kuntadi mengisi pos Febrie.

Jaksa Agung dalam potongan gambar sebuah surat juga mengusulkan nama pengganti Kuntadi untuk posisi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, yakni Patris Yusrian Jaya.

Adapun, Yusrian mengemban jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dengan pangkat pembina utama madya.

Surat yang terlihat dalam potongan gambar juga menuliskan dokumen ditembuskan ke Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir.

ST Burhanuddin pun sempat ditanya awak media soal kabar Kuntadi ditunjuk sebagai Jampidsus definitif pengganti Febrie.

"Ndak, ndak, nanti itu nanti," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).

Dia mengatakan belum ada penunjukan ke sosok tertentu secara definitif untuk mengisi posisi Jampidsus.