Beredar Kabar Purbaya Masuk Rumah Sakit, Kemenkeu: Menkeu Sehat-Sehat Saja

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro memastikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam kondisi sehat.

“Iya, beliau (Purbaya, red) sehat-sehat saja,” kata Deni, di Jakarta, Minggu (3/5).

Sebelumnya, beredar isu Menkeu Purbaya menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta.

Di tengah isu itu, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, mengindikasikan bahwa dia dalam kondisi bugar.

Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup yang sehat.

“Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalau saya biasanya renang sih. Gak berasa 'long weekend-nya',” tulis Purbaya, dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Minggu.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga telah menanggapi kabar soal kesehatan Menkeu Purbaya.

“Wah enggak tahu saya. Insyaallah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).