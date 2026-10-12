Beredar Pamflet Ponpes Lirboyo Memanggil, Kiai Abdul Muid Angkat Bicara

jpnn.com - Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kiai Abdul Muid mengimbau santri, alumni, wali santri, dan masyarakat agar tidak terprovokasi pamflet atau meme yang mencatut nama dan lambang pesantren untuk kepentingan pihak tertentu.

Kiai Muid menyatakan pihak pesantren tidak pernah mengeluarkan seruan, pamflet, maupun maklumat seperti yang beredar dalam meme tersebut.

"Pondok Pesantren Lirboyo sama sekali tidak pernah mengeluarkan seruan, pamflet, atau maklumat seperti yang digambarkan dalam meme palsu tersebut," katanya di Kediri, Minggu (11/10/2026).

Dia mengatakan nama baik Pesantren Lirboyo Kediri tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun untuk kepentingannya sendiri.

Pihaknya menyayangkan beredarnya meme/pamflet hoaks yang mencatut nama, lambang, serta kehormatan Pondok Pesantren Lirboyo untuk agenda provokasi, politik, atau kepentingan pihak tertentu tanpa izin.

Isi dari pamflet Ponpes Lirboyo Memanggil yang memuat wajah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, itu berupa ancaman menduduki gedung DPR/MPR, istana Negara, Gedung Wakil Presiden.

"Nama baik dan kehormatan pesantren tidak boleh dimanfaatkan oleh siapa pun untuk agenda terselubung yang merugikan masyarakat dan menodai maruah lembaga," kata dia.

Menurutnya, pesantren menyatakan konten itu tidak mewakili sikap resmi lembaga dan meminta masyarakat melakukan tabayyun atau verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.