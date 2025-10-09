menu
Beredar Rekaman Audio Patrick Kluivert Seusai Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi

Patrick Kluivert. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JEDDAH - Timnas Indonesia gagal mengalahkan Arab Saudi pada laga Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai para pemainnya telah menunjukkan semangat juang tinggi meskipun harus menelan kekalahan 2–3.

Indonesia sempat unggul lebih dahulu, sebelum menyaksikan tuan rumah Grup B Babak IV mencetak tiga gol.

Kekalahan itu membuat kans Indonesia lulus ke Piala Dunia 2026 ditentukan dari laga melawan Irak pada Minggu (12/10).

Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini terbagi dua pul. Grup A diisi Qatar (tuan rumah), Uni Emirat Arab, dan Oman. Grup B berisi Arab Saudi (tuan rumah), Indonesia, dan Irak.

Juara Grup A dan Grup B langsung mendapat tiket Piala Dunia 2026.

Dua peringkat kedua ke babak V untuk berebut satu tiket ke play-off melawan wakil dari benua lain. Pemenang play-off akhirnya berhak ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia sempat unggul lebih dahulu sebelum kalah 2-3 dari Arab Saudi di Jeddah.

