Beredar Surat Legislator NasDem Usul Pemakzulan Gibran, Sahroni: Hoaks Itu

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris fraksi NasDem di DPR RI Ahmad Sahroni melabeli hoaks surat legislator dari rekannya separtai Tonny Tesar dengan nomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026.

"Hoaks, hoaks. Enggak ada, enggak ada," kata Sahroni menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).

Diketahui, beredar di jejaring WhatsApp surat legislator fraksi NasDem Tonny Tesar yang berisi usul pemberhentian atau impeachment terhadap Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Dalam surat itu disebutkan Tonny mengajukan surat impeachment setelah muncul fakta hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Adapun, satu di antara pertimbangan putusan mengungkap MK tak melihat bukti kuat Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat sebagai syarat pencalonan.

Tonny dalam surat beredar memohon ke pimpinan DPR RI membawa putusan MK soal Gibran tak punya ijazah dibahas dalam Rapat Paripurna.

Tonny dalam surat juga disebut memohon pimpinan DPR agar parlemen menggunakan hak angket hingga hak menyatakan pendapat menyikapi status ijazah Gibran.

Sahroni mengatakan fraksi NasDem hingga kini tak pernah membahas soal usul impeachment terhadap Gibran setelah putusan MK.