Beredar Surat Peralihan Status Nakes Non-ASN ke CPNS, PPPK Heboh, Kemenkes Menjawab

jpnn.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) heboh dengan adanya surat berlabel Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang beredar luas di media sosial. Surat Nomor KP.01.01/D.I/2611/2026 tertanggal 2 April 2026 itu ditujukan kepada 41 direktur utama rumah sakit pemerintah.

Isinya meminta agar 41 dirut mengajukan daftar nama-nama non-ASN yang akan dialihkan statusnya menjadi CPNS.

'Jika ini benar, luar biasa sekali. Pemerintah sama saja menyalakan petasan yang bisa memantik kemarahan honorer di luar Kemenkes dan PPPK seluruh Indonesia," kata Ketua umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah kepada JPNN, Kamis (9/4/2026).

Dia pun mengimbau pemerintah dalam hal ini Kemenkes memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Ini agar tidak menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat khususnya PPPK dan non-ASN atau honorer.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman yang dihubungi JPNN secara terpisah menyatakan Surat Nomor KP.01.01/D.I/2611/2026 tentang peralihan status Non-ASN menjadi CPNS bukan terbitan Kemenkes.

"Perlu kami luruskan beberapa hal agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat maupun di fasilitas pelayanan kesehatan," ujarnya.

Pertama, tegasnya, surat tersebut bukan merupakan proses pengangkatan otomatis menjadi CPNS. Substansi utama surat adalah pendataan detail terhadap tenaga medis (named) dan tenaga kesehatan (nakes) PPPK dan non ASN di lingkungan rumah sakit vertikal yang saat ini berstatus kontrak atau mitra di lingkungan RS Kemenkes

Kedua, pendataan ini dilakukan sebagai bagian dari inventarisasi kebutuhan dan basis data nasional, guna menyiapkan langkah kebijakan ke depan dan sesuai dengan arah penataan tenaga non ASN secara nasional.