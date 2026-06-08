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Berenang Bersama Teman, Ira Hilang di Sungai Musi

Berenang Bersama Teman, Ira Hilang di Sungai Musi
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Tim SAR Gabungan saat melakukan pencarian korban di Sunga Musi, Sumatera Selatan. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com, BANYUASIN - Seorang anak perempuan bernama Ira (11) dilaporkan tenggelam di Sungai Musi, Dusun II, Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Minggu (7/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian bermula saat korban berenang bersama empat orang temannya di Sungai Musi. Ketika sedang berenang, korban dan satu orang temannya terseret arus hingga ke tengah sungai.

Teman korban sempat berusaha memberikan pertolongan dan berhasil menggapai korban. Namun, derasnya arus sungai menyebabkan korban semakin hanyut ke tengah sungai sehingga temannya tidak mampu mempertahankan pegangan dan terpaksa melepaskannya.

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Korban kemudian tenggelam dan terbawa arus sungai. Sementara itu, teman korban berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepian sungai.

Kantor SAR Palembang menerima informasi kejadian tersebut pada pukul 19.30 WIB. Setelah menerima laporan, satu tim rescue segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan.

"Pada hari kedua pencarian, Tim SAR Gabungan melaksanakan penyisiran di atas permukaan air secara visual dengan luas area pencarian sekitar 10 kilometer persegi ke arah barat laut dari lokasi kejadian," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Senin (8/6/2026).

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Demi memaksimalkan upaya pencarian, Tim SAR Gabungan dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

SRU pertama melakukan penyisiran di sisi kanan sungai, sementara SRU kedua melakukan penyisiran di sisi kiri sungai

Ira (11) anak perempuan di Palembang dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di Sungai Musi.

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