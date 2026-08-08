Jadi Mitra Binaan Pertamina, Narita Shibori Raih Kenaikan Omzet 3 Kali Lipat

jpnn.com, JAKARTA - Anarita pendiri Narita Shibori, UMKM fesyen asal Bandung berhasil mengembangkan teknik pewarnaan kain shibori menjadi berbagai produk bernilai tambah.

Berawal dari usaha skala rumahan, Anarita harus berjuang mengembangkan usahanya di tengah keterbatasan modal dan peluang promosi.

Titik balik datang ketika Narita Shibori bergabung sebagai UMKM binaan PT Pertamina pada 2019.

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Melalui program pembinaan yang berkelanjutan, Pertamina memberikan dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas melalui UMK Academy, serta membuka akses promosi melalui berbagai pameran di dalam maupun luar negeri.

"Kami mendapat modal kerja untuk produksi, bantuan pemasaran skala nasional hingga internasional, serta pelatihan melalui Pertamina Academy," ujar Anarita.

Pendampingan tersebut menjadi fondasi bagi pertumbuhan usahanya. Dalam beberapa tahun terakhir, omzet Narita Shibori meningkat hampir tiga kali lipat.

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Produknya kini hadir di berbagai pameran nasional, seperti Inacraft, SMEXPO, Kriya Nusa, dan Tunjukkan Indonesiamu, hingga mendapat kesempatan mengikuti DMI Utrecht di Belanda pada 2024 sebagai bagian dari upaya memperluas akses ke pasar internasional.

Namun, bagi Anarita, keberhasilan usahanya tidak hanya diukur dari pertumbuhan omzet atau semakin luasnya pasar.