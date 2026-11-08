Bergandeng Tangan, Tangsel Siap Sambut Porprov Banten 2026

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026 tinggal menghitung hari. Tangerang Selatan yang dipercaya menjadi tuan rumah kini berbenah di garis akhir.

Menyisakan waktu menjelang pembukaan pertengahan November mendatang, persiapan fisik maupun teknis sudah menembus 90 persen.

Namun, di balik megahnya pesta olahraga terbesar se-Banten ini, ada cerita menarik tentang bagaimana Tangsel merajut kesiapannya.

Pemkot Tangsel memilih jalan yang tak biasa: ketimbang memaksakan bangun gedung-gedung olahraga baru yang berisiko mangkrak usai pesta usai, mereka mengetuk pintu kampus dan merangkul pihak swasta.

Dari 70 venue yang disiapkan untuk menggembleng kompetisi 60 cabang olahraga, sebagian besar memanfaatkan fasilitas yang sudah hidup di tengah masyarakat.

Ruang-ruang olahraga milik perguruan tinggi, sekolah, hingga area swasta disulap dan diverifikasi ketat agar memenuhi kualifikasi kelas pertandingan resmi.

Kabid Humas Porprov Banten 2026 Tubagus Asep Nurdin, menyebut langkah ini sebagai bentuk efisiensi yang rasional sekaligus sinergis.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar hajatan besar itu berjalan mulus tanpa meninggalkan beban pasca-event," ungkap TB Asep dalam keterangannya, Minggu (8/11).