Bergaya Retro, No Na Hadirkan Video Musik The One

jpnn.com, JAKARTA - Girl group asal Indonesia, No Na, kembali menyuguhkan lagu baru yang berjudul The One.

Lagu yang diluncurkan via 88rising itu disertai dengan video musik yang menawan.

The One merupakan lagu pop yang memikat, dibentuk dari produksi chord yang unik, synthesizer retro bergaya 80-an yang kabur, dan biola yang indah, menciptakan suasana seperti suatu late-night confession.

Baca Juga: NonaRia Membangkitkan Lagi Lagu Orkes Gumarang di SIMFES 2025

Setiap anggota dari No Na yakni Christy, Esther, Baila, dan Shaz, membawa suara yang unik dan kehadiran yang kuat dalam lagu The One.

Bersama-sama, harmoni No Na bersinar dengan chemistry yang alami, ditunjang oleh koreografi yang elegan dan narasi yang hidup dalam video musik.

Dalam video musik The One, personel No Na melangkah ke dalam dunia retro yang menyilaukan, menelepon layanan hotline paranormal untuk mencari jodoh.

Konsep tersebut diwujudkan dengan nuansa estetika TV tahun 1980-an, layar analog dan gaya infomercial yang jenaka.

Antara koreografi yang elegan, chemistry yang playful di depan kamera, dan pesona nostalgia video yang mirip acara TV larut malam, The One menyajikan pengalaman visual yang memukau, perpaduan antara gaya campy, karisma, dan fantasi pop yang tidak terbantahkan.