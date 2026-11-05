Bergerak Positif 2,4%, IHSG BEI Menanjak ke Level 5.037

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis bergerak menguat.

IHSG dibuka menguat 78,57 poin atau 1,60 persen ke posisi 4.998,34, pada pukul 10:45 WIB harga saham naik 2,4% menjadi 5.037,90.

Kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 9,16 poin atau 1,83 persen ke posisi 510,40.

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Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan penguatan IHSG BEI mengikuti bursa Asia dan global seiring pelaku pasar meyakini hasil pemilihan umum (pemilu) midterm Amerika Serikat (AS) akan mempengaruhi prospek pasar keuangan dan ekonomi global.

“Secara teknikal diperkirakan IHSG akan bergerak sideways pada kisaran 4.800-5.000,” ujar Ratna dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Dari mancanegara

Ratna mengatakan faktor positif berasal dari kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilu midterm di AS, serta sikap Presiden AS Donald Trump yang menerima hasil tersebut.

Sebelumnya investor global bersikap risk off (mengurangi eksposur ke aset berisiko) karena menantikan dan mencermati hasil pemilu midterm AS yang hasilnya mempengaruhi berbagai sektor.