Bergson da Silva Bilang Rivalitas Indonesia vs Malaysia Mirip Brasil vs Argentina

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Senin 28 September 2026.

Rivalitas Timnas Indonesia dan Malaysia punya kesan tersendiri bagi Bergson Gustavo Silveira da Silva.

Striker naturalisasi Harimau Malaya itu membuat perbandingan dengan duel Brasil kontra Argentina sekadar sebagai gambaran betapa besarnya pertandingan Indonesia melawan Malaysia.

Bergson menilai pertemuan kedua negara bukan sekadar pertandingan untuk memperebutkan tiga poin.

Menurutya, ada gengsi dan kebanggaan yang ikut dipertaruhkan, terutama bagi para suporter Malaysia.

Pandangan tersebut disampaikan Bergson menjelang pertemuan Malaysia dengan Timnas Indonesia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

"Laga berikutnya sangat berarti untuk masyarakat Malaysia. Mirip seperti Brasil vs Argentina," kata Bergson, dikutip dari laman FIFA.

Bergson mengaku sejak pertama bergabung dengan tim nasional Malaysia sudah mendapat banyak cerita mengenai panasnya rivalitas dengan Indonesia.