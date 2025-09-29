Berguinho Dipertaruhkan Persib Bandung, Bisa Tampil Lawan Bangkok United?

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menaruh harapan besar pada gelandang serang asal Brasil Rosembergne 'Berguinho' Da Silva untuk bisa tampil menghadapi Bangkok United dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2).

Meski Berguinho masih dalam proses pemulihan cedera, Hodak tetap membawa pemain 28 tahun itu ke Bali menjelang laga kontra Persita Tangerang.

Kepercayaan Bojan Hodak

Keputusan ini menunjukkan kepercayaan Hodak sekaligus memberikan kesempatan bagi Berguinho untuk memulihkan kondisi sebelum bertolak ke Thailand.

Namun, Berguinho tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persibmenghadapi Persita mengingat regulasi pertandingan yang membatasi pemain asing hanya sembilan orang, dengan tujuh di antaranya dapat diturunkan di lapangan.

"Berguinho kami bawa ke sini (Bali) untuk recovery. Dengan aturan 7+2 pemain asing, tentu kami tidak memasukkannya dalam susunan pemain melawan Persita. Harapannya, saat melawan Bangkok United, dia bisa siap," ucap Hodak.

Kesiapan Berguinho Masih Menjadi Teka-teki

Meski begitu, Hodak enggan memastikan apakah Berguinho benar-benar bisa tampil di Negeri Gajah Putih.

"Kita lihat nanti karena sepertinya saya tidak yakin dia akan siap bermain di Thailand," tambahnya.

Bagi Persib, kesiapan Berguinho menjadi sorotan penting mengingat kontribusinya yang dinilai mampu memberi pengaruh positif di lini serang tim.