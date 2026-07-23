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Berguinho Ungkap Alasan Persib Bandung Harus Latihan Berat Jelang Piala Presiden 2026

Berguinho Ungkap Alasan Persib Bandung Harus Latihan Berat Jelang Piala Presiden 2026
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Berguinho saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Tidak ada lagi suasana santai di markas Persib Bandung menjelang laga perdana Piala Presiden 2026.

Program latihan dengan intensitas tinggi langsung diterapkan agar seluruh pemain segera mencapai kondisi terbaik sebelum kompetisi resmi dimulai.

Gelandang serang Persib Berguinho mengungkapkan bahwa fase awal pramusim menjadi momen paling menantang bagi seluruh anggota tim.

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Persib Langsung Digeber Latihan Berat

Setelah beberapa pekan jauh dari rutinitas latihan, mereka harus kembali beradaptasi dengan program yang menguras tenaga.

Menurut pemain asal Brasil itu, peningkatan intensitas latihan merupakan bagian dari proses yang tidak bisa dihindari apabila ingin tampil kompetitif sejak awal musim.

"Program latihan kali ini memang cukup berat. Setelah menikmati waktu bersama keluarga saat liburan, sekarang saya kembali fokus sepenuhnya untuk mempersiapkan diri bersama Persib dan meningkatkan kondisi permainan," ucapnya.

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Berguinho menilai staf pelatih sengaja memberikan porsi latihan tinggi agar para pemain tidak hanya mengembalikan kebugaran, tetapi juga membangun ritme permainan sebelum memasuki kompetisi.

Optimisme Berguinho

Dia melihat perkembangan tim mulai terlihat dari setiap sesi latihan. Seluruh pemain disebut menunjukkan semangat yang sama untuk terus berkembang.

Tidak ada lagi suasana santai di markas menjelang laga perdana Piala Presiden 2026.

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