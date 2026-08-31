Berhadiah Miliaran Rupiah, Pesta Hadiah MY BABY untuk Apresiasi Keluarga Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bagi seorang ibu, kasih sayang tidak hanya diwujudkan melalui pelukan atau perhatian, tetapi juga melalui setiap keputusan yang diambil untuk si Kecil.

Mulai dari memastikan kebutuhan nutrisi, menjaga kesehatan, hingga memilih produk perawatan yang aman dan berkualitas, setiap pilihan merupakan wujud dedikasi ibu untuk memberikan yang terbaik bagi si Kecil.

Di tengah berbagai dinamika kondisi ekonomi, para ibu pun makin cermat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah tekad untuk tetap menghadirkan yang terbaik bagi si Kecil, dengan memilih produk yang tepercaya, berkualitas, dan memberikan nilai lebih bagi keluarga.

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MY BABY terus berkomitmen menghadirkan inovasi produk perawatan bayi dan anak yang berkualitas, teruji dermatologis serta teruji dokter kulit dan dokter anak, sekaligus memberikan nilai tambah bagi keluarga Indonesia.

Berbekal pengalaman lebih dari 40 tahun, MY BABY menghadirkan program "Pesta Hadiah MY BABY" sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan para ibu yang telah menjadikan MY BABY sebagai bagian dari perjalanan merawat si Kecil.

Melalui program ini, setiap pembelian produk MY BABY dan MY BABY Kids tidak hanya menghadirkan manfaat melalui rangkaian produk perawatan berkualitas yang terpercaya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah dengan total nilai miliaran rupiah.

"Selama lebih dari 40 tahun, MY BABY telah mendampingi keluarga Indonesia dengan keyakinan bahwa setiap keputusan yang diambil orang tua untuk merawat si kecil merupakan wujud kasih sayang yang memiliki arti besar bagi tumbuh kembang anak. Setiap perhatian, sekecil apa pun, dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan bahagia bagi si Kecil," kata Managing Director Brand Creative Content & Communication Cosmetic, Consumer & Health Care Tempo Scan Group Audrey Yolanda Gandadjaja.

"Keyakinan inilah yang terus mendorong MY BABY menghadirkan produk perawatan bayi dan anak yang berkualitas dan sudah dipercaya 9 dari 10 ibu di Indonesia untuk mendampingi setiap tahap tumbuh kembang si kecil," kata Audrey.