Berhadiah Ratusan Juta, HGI Medan Domino Tournament 2026 Targetkan 1.024 Peserta

jpnn.com, MEDAN - Higgs Games Island (HGI) Medan Domino Tournament 2026 akan digelar di Gedung Serbaguna Pemprovsu (GOR Pancing), Medan, pada 30–31 Oktober 2026.

Turnamen series 6 babak kualifikasi Liga Pro Domino Indonesia di bawah payung Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) ini menargetkan partisipasi 512 tim atau 1.024 peserta dari berbagai provinsi dengan total hadiah Rp200 juta.

"Olahraga domino terus berkembang. Jaringan PORDI sudah menjangkau 31 provinsi dan 200+ Pengda, serta membentuk 2.000+ Garda Domino Unggul (GARDU) di seluruh Indonesia. Series 6 di Medan adalah upaya kami memperkuat pembinaan atlet dan kompetisi dari akar rumput hingga level nasional," ujar Ketua Umum PB PORDI, Andi Jamaro Dulung.

Berbeda dari rangkaian turnamen sebelumnya, series 6 memperkenalkan format hybrid sebagai terobosan baru dalam kompetisi domino.

Pertandingan akan dimulai menggunakan kartu domino fisik seperti pada seri-seri sebelumnya.

Memasuki babak delapan besar, format pertandingan beralih ke digital menggunakan tablet melalui aplikasi HGI.

"Ini adalah momentum yang tepat bagi domino untuk melangkah lebih jauh. Kompetisinya semakin serius. Ekosistemnya terus bertumbuh. Di Series 6, kami ingin sambut momentum itu dengan menghadirkan pengalaman bertanding dan menonton yang lebih atraktif, sehingga domino dari yang tadinya seru dimainkan kini juga seru untuk diikuti," kata HGI Country Lead Ray Fan.

Series 6 akan dikemas dengan standar produksi profesional, lengkap dengan caster dan siaran langsung via YouTube dan TikTok.