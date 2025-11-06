Berhadiah Rp1,5 Miliar, BTN Housingpreneur 2025 Bidik 1.500 Peserta Inovator Muda

jpnn.com, BANDUNG - BTN Housingpreneur menargetkan 1.500 peserta dengan ide di bidang teknologi perumahan, efisiensi energi dan air, pengelolaan limbah, hingga platform digital seperti marketplace material dan jasa konstruksi.

Arsitek, pengembang, pengusaha, dan mahasiswa kini berkesempatan terhubung langsung dengan ekosistem perumahan nasional milik PT Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memperebutkan hadiah senilai Rp1,5 miliar.

Melalui ajang kompetisi tahunan BTN Housingpreneur 2025, peserta tidak hanya bersaing dalam ide, tetapi juga berpeluang masuk ke jaringan bisnis nyata yang mempertemukan pengembang, penyedia material, pelaku teknologi, hingga calon pembeli rumah.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam industri perumahan nasional yakni bagaimana menghubungkan berbagai pihak di dalamnya.

Setiyo mencontohkan, banyak developer memiliki produk bagus tetapi belum tahu menjual ke siapa. Begitu pula dengan pembeli yang bingung mencari rumah atau developer yang tepat.

Melalui BTN Housingpreneur, BTN ingin menciptakan wadah kolaborasi agar ide-ide inovatif di sektor perumahan dapat tumbuh menjadi bisnis yang berkelanjutan.

“Pemenang BTN Housingpreneur nantinya akan terhubung dengan ekosistem kami termasuk akan dibimbing agar ide mereka tak hanya kreatif, tapi juga layak dibiayai perbankan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan inovasi yang dapat diterapkan dan menghasilkan nilai ekonomi nyata,” tutur Setiyo dalam Roadshow BTN Housingpreneur di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, Kamis (6/11).

Adapun, jika tergabung dalam ekosistem perumahan nasional milik BTN, pemenang akan mendapatkan kesempatan seperti berdiskusi dengan pengembang besar hingga bertemu pembeli potensial.