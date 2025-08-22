menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Berharap Direhabilitasi, Fariz RM: Saya Ingin Kembali ke Pelukan Keluarga

Berharap Direhabilitasi, Fariz RM: Saya Ingin Kembali ke Pelukan Keluarga

Berharap Direhabilitasi, Fariz RM: Saya Ingin Kembali ke Pelukan Keluarga
Musikus Fariz RM di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (4/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM berharap bisa menjalani rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut disampaikannya saat sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8).

Dalam agenda sidang duplik, Fariz RM menyatakan ingin menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan.

"Walaupun harapan saya, tentunya, kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi, tentu saja ya, itu, itu harapan saya," kata Fariz RM.

Meski begitu, pria berusia 66 tahun itu memastikan bakal menerima apa pun keputusan hukum nantinya.

Fariz RM menganggap vonis yang akan diterima merupakan takdir dari Tuhan untuk introspeksi dan memperbaiki diri.

"Saya ingin kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga, kembali ke aktivitas dengan lebih menjadi manusia yang insyaallah lebih baik," beber pelantun Sakura itu.

Menurut Fariz RM, dirinya siap menjalani rehabilitasi maupun menerima hukuman atas perbuatannya.

