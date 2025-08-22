Berharap Direhabilitasi, Fariz RM: Saya Ingin Kembali ke Pelukan Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM berharap bisa menjalani rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba.
Hal tersebut disampaikannya saat sidang lanjutan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8).
Dalam agenda sidang duplik, Fariz RM menyatakan ingin menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemulihan.
"Walaupun harapan saya, tentunya, kalau saya diberi peluang untuk bisa melanjutkan rehabilitasi, tentu saja ya, itu, itu harapan saya," kata Fariz RM.
Meski begitu, pria berusia 66 tahun itu memastikan bakal menerima apa pun keputusan hukum nantinya.
Fariz RM menganggap vonis yang akan diterima merupakan takdir dari Tuhan untuk introspeksi dan memperbaiki diri.
"Saya ingin kembali lagi ke masyarakat, kembali ke pelukan keluarga, kembali ke aktivitas dengan lebih menjadi manusia yang insyaallah lebih baik," beber pelantun Sakura itu.
Menurut Fariz RM, dirinya siap menjalani rehabilitasi maupun menerima hukuman atas perbuatannya.
Musikus Fariz RM berharap bisa menjalani rehabilitasi agar sembuh dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fariz RM Kembali Tegaskan Keinginan Rehabilitasi dalam Sidang Duplik
- Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pledoi Dari Pihak Fariz RM
- Pledoi Ditolak Jaksa, Fariz RM Kecewa?
- Kuasa Hukum Berharap Majelis Hakim Beri Rehabilitasi kepada Fariz RM
- Tak Bisa Mendampingi Anaknya Operasi, Fariz RM: Ayah Doakan dari Jauh, Love You
- Curahan Hati Fariz RM Setelah Dituntut 6 Tahun Penjara