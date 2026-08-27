Berhasil Tembus Pelosok Manggarai Timur, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan Logistik & Obat-Obatan

jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Tim gabungan relawan Pertamina Patra Niaga, Pertamina Foundation dan relawan lokal berhasil menembus Dusun Watu Hedok, Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda, Manggarai Timur, NTT, pada Selasa (25/8).

Tim tersebut menjadi pihak pertama yang menjangkau lokasi terpencil itu, yang berjarak sekitar 15 kilometer dari Kecamatan Reok.

Mereka menempuh perjalanan satu jam, melewati jalan berbatu, guna menyalurkan bantuan logistik langsung kepada korban gempa yang belum tersentuh bantuan sejak hari pertama bencana.

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Salah satu relawan Pertamina Patra Niaga dari Regional Jatimbalinus yang ikut dalam pengiriman bantuan, Erly Yeniska Hermitasari mengatakan, Dusun Watu Hedok berada di puncak bukit.

Untuk menuju ke sana, relawan harus menyeberangi sungai selebar 100 meter dengan kedalaman air setinggi pinggang orang dewasa.

Rintangan itu dilalui sambil membawa logistik bantuan, seperti bahan makanan, obat-obatan, terpal, matras dan perlengkapan bayi.

“Setelah menyeberang sungai, kami harus menanjak lagi berjalan kaki sampai sandal basah hingga kering sendiri di jalan. Ternyata di atas sana ada area landai yang diisi sekitar 18 bangunan rumah. Posisi rumah mereka membentuk huruf 'U', dan di bagian tengahnya dibuatkan tenda darurat bersama untuk tidur anak-anak dan lansia,” ujar Erly.

Dusun Watu Hedok dihuni sekitar 45 kepala keluarga (KK) yang kondisinya sangat memprihatinkan.