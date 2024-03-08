Berhasil Turunkan Berat Badan Hingga 65kg, Ivan Gunawan Berbagi Kiat Ini
jpnn.com, JAKARTA - Desainer kondang Ivan Gunawan berhasil merubah penampilannya menjadi lebih kurus.
Hal itu berkat diet yang dijalaninya sejak beberapa tahun terakhir dengan pantauan dokter ahli gizi.
Kerja kerasnya tersebut membuahkan hasil lantaran bobot tubuhnya susut hingga puluhan kg. Tak hanya itu tes lab kesehatannya pun menggembirkan hasilnya.
“Sudah turun 65 kg, badan jauh lebih fit sudah pasti, lebih sehat, lemak darah bagus, kolesterol bagus. Gue kan gila-gilanya cek kesehatan,” ungkap Ivan.
Meski begitu, pria yang karib disapa Igun ini masih mempunyai target 15kg lagi untuk menurunkan berat badan agar lebih ideal.
Dia pun disiplin untuk menjaga makanan dan lebih banyak mengonsumsi protein.
Di samping itu, dia juga berupaya konsisten menghidari makanan yang berpotensi membuat berat badanaya kembali melonjak.
“Makan protein lebih banyak dari karbohidrat. Gak ada kue-kuean, tepung-tepungan, ada sih sesekali kepengin kue pas kemarin jalan-jalan di Jepang. Tapi pas balik ke Jakarta cek timbangan, masih aman (berat badan), enggak naik,” katanya.
Ivan Gunawan kini masih memiliki target 15kg lagi untuk menurunkan berat badan, ke BB ideal.
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