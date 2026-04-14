Berhenti di Jalur Ekstrem Sitinjau Lauik, Rombongan Komisaris PT Pusri Dikecam, Sukurin
jpnn.com, PALEMBANG - Rombongan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) mendapat kecaman.
Gegaranya rombongan itu berhenti tepat di salah satu tikungan tajam yang biasanya membuat nyali sopir truk tronton menciut.
Dalam video yang dilihat JPNN.com di akun @palembangterkini di Instagram, rombongan tersebut berhenti tepat di tikungan ekstrem Sumatera Barat (Sitinjau Lauik) pada Minggu, 12 April 2026 lalu.
Tak hanya itu, rombongan tersebut juga dikawal oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas).
Aksi rombongan Dewan Komisaris PT Pusri tersebut langsung viral dan memicu kecaman dari para netizen.
Bagi masyarakat awam dan sopir lintas Sumatra, Sitinjau Lauik adalah 'medan perang'. Jalur Padang-Solok ini bukan sekadar aspal melingkar, ia adalah kombinasi maut antara tanjakan curam dan tikungan yang butuh kewaspadaan level dewa.
Namun, bagi rombongan PT Pusri, lokasi tersebut nampaknya terlihat seperti spot foto yang sayang untuk dilewatkan.
"Maunya, adakah truk yang blong rem biar disapu bersih," tulis akun @fery_syarbun87 di Instagram.
Rombongan Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) berhenti berfoto di tikungan ekstrem Situnjau Lauik.
