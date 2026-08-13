Beri Apresiasi Member, Indodax Hadirkan DAX Rewards

jpnn.com, JAKARTA - INDODAX meluncurkan DAX Rewards, fitur gamifikasi yang mengintegrasikan misi dan sistem loyalitas ke dalam aplikasi INDODAX.

Fitur ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengguna dalam mengeksplorasi aplikasi, sekaligus memberikan nilai tambah melalui berbagai misi yang diselesaikan.

Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan DAX Rewards dikembangkan sebagai bagian dari upaya INDODAX untuk terus meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengguna.

“Dengan lebih dari 10 juta member, kami melihat kebutuhan dan cara pengguna berinteraksi semakin beragam. Karena itu, pengalaman pengguna tidak berhenti pada transaksi yang aman dan mudah, tetapi juga bagaimana menghadirkan petualangan yang lebih menarik dan relevan. DAX Rewards menjadi salah satu cara kami memberikan apresiasi atas berbagai aktivitas pengguna di dalam aplikasi,” ujar Aloysia.

Menurut Aloysia, penerapan fitur ini bukan sekadar menambahkan elemen permainan ke dalam aplikasi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang mendorong pengguna untuk lebih aktif mengeksplorasi berbagai fitur yang tersedia.

Pendekatan tersebut tetap dirancang tanpa mengubah esensi utama investasi, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.

“Dengan fitur terbaru ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih menyenangkan lewat tantangan dan misi setiap harinya. Tujuannya, mendorong pengguna untuk mengeksplorasi berbagai fitur yang tersedia sekaligus memperoleh manfaat tambahan dari aktivitas yang memang sudah mereka lakukan," tambahnya.

Melalui DAX Rewards, pengguna dapat mengumpulkan DAX Points dengan menyelesaikan berbagai aktivitas di dalam aplikasi, mulai dari check-in hingga menyelesaikan misi harian maupun tambahan.