Beri Apresiasi, PNM Telah Berangkatkan Ribuan Karyawan Umrah
jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan apresiasi karyawan berupa perjalanan ke Tanah Suci.
Program ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para karyawan dalam menjalankan tanggung jawab serta menghadirkan manfaat melalui pekerjaan mereka.
Lebih dari sebuah penghargaan perjalanan, kesempatan menuju Baitullah diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat nilai spiritual, mensyukuri setiap proses yang telah dilalui, serta membawa pulang semangat baru untuk terus memberikan kebaikan kepada keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat.
Sebanyak 102 karyawan masuk batch ke 3 tahun 2026, dari sebelumnya ribuan karyawan PNM yang terpilih mengikuti program Employee Reward Umrah Batch.
Salah satu penerima Employee Reward Umrah, Siti Masito mengaku tidak pernah membayangkan bisa menunaikan ibadah umrah melalui perjalanan pengabdiannya di PNM.
“Saya tidak pernah menyangka dapat berangkat umrah melalui jalan PNM. Bagi saya, Allah SWT memberikan berkah-Nya melalui PNM, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga agar kami dapat saling membagikan keberkahan dan kebermanfaatan kepada orang lain,” ujar Siti.
Kesempatan tersebut menjadi pengingat baginya bahwa doa dapat menemukan jalannya melalui cara dan waktu yang tidak pernah diduga sebelumnya.
Direktur Utama PNM, Kindaris berharap apresiasi tersebut menjadi perjalanan yang meninggalkan makna mendalam bagi setiap penerimanya.
Sebelumnya ribuan karyawan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) terpilih mengikuti program Employee Reward Umrah Batch.
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