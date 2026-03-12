Beri Atensi untuk Pengabdian Sunyi, Agung Sedayu Group Santuni 100 Guru Mengaji
jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Agung Sedayu Group (ASG) memberikan perhatian khusus kepada pada guru mengaji di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2.
Pengembang properti papan atas itu pun menjadikan peringatan Nuzululquran pada Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk berbagi dengan para guru mengaji yang selama ini perannya nyaris terabaikan.
Di banyak musala dan surau kecil, suara anak-anak mengeja huruf hijaiah biasanya mulai terdengar selepas magrib. Ada yang terbata-bata, ada yang sudah lancar melafazkan ayat demi ayat dalam Al-Qur’an.
Di depan mereka biasanya duduk seorang guru mengaji yang membimbing dengan sabar. Kadang para guru mengaji itu mengulang bacaan yang sama hingga berkali-kali agar murid-muridnya bisa fasih melafazkan setiap bacaan.
Peran itu sering hadir tanpa sorotan. Namun, dari ruang-ruang sederhana itulah nilai keimanan dan akhlak ditanamkan kepada generasi muda.
Pengabdian yang sunyi tersebut mendapat perhatian dalam kegiatan yang digelar ASG melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR di Masjid Al-Ikhlas PIK, Minggu (8/3/2026).
Dalam kegiatan itu, pengembang kawasan mandiri terintegrasi tersebut menyalurkan santunan kepada 100 guru mengaji dari berbagai wilayah sekitar PIK dan PIK2.
Kegiatan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Nuzululquran itu merupakan sebuah momentum penting bagi umat Islam yang mengingatkan kembali pada turunnya wahyu pertama Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW.
Pengembang kawasan mandiri terintegrasi tersebut menyalurkan santunan kepada 100 guru mengaji.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harmoni Lintas Budaya dalam Peringatan Nuzululquran Hasil Kolaborasi Istiqlal, PIK2, dan PITI
- Dukung Pelatihan Menjahit di Kosambi, CSR PIK2 Dorong Warga Desa Kembangkan UMKM Kreatif
- Tak Dung Rampak Rebana dari Pesisir Bakal Meriahkan Festival Ramadan Masjid Al-Ikhlas PIK
- Tren Hunian Berbasis Golf Course Menguat, PIK2 Hadirkan Kawasan Residensial Premium
- Dukung Target ODF 2029, CSR PIK 2 Bangun Fasilitas Sanitasi di Tangerang
- Batavia PIK Jadi Spot Favorit Menunggu Buka Puasa, Ngabuburit Serasa di Kota Tua Eropa