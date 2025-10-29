Beri Beasiswa Kelapa ke 100 Mahasiswa Unhas, JHL Bicara Potensi Pertanian Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Beasiswa Kelapa yang digagas pengusaha agroindustri Jerry Hermawan Lo (JHL) kini dibagikan ke mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Hassanudin, Makassar.

Secara simbolis JHL memberikan Beasiswa Kelapa kepada para mahasiswa di Gedung Rektorat Unhas, Selasa (28/10).

Pemberian Beasiswa Kelapa dari Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) dilakukan di depan Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

Kali ini, Jerry mengalokasikan beasiswa pendidikan untuk 100 mahasiswa/mahasiswi Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dia di hadapan para mahasiswa kemudian mengingatkan soal pentingnya pertanian bagi Indonesia.

"(Pertanian) ini sebenarnya senjata rahasia Indonesia,” ungkap Jerry Hermawan Lo dalam keterangan resmi.

Menurutnya, pertanian Indonesia bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi Indonesia, apalagi kelapa.

“20 tahun yang lalu, kelapa kita tumbuh liar di hutan di laut dan pantai. Sekarang, bila dikelola dengan hilirisasi yang tepat, kelapa dapat menghasilkan triliunan rupiah,” ujar pengusaha yang peduli terhadap pendidikan dan sosial itu.