Beri Dampak Positif pada Masyarakat dan Lingkungan, Puluhan Korporasi Terima Penghargaan
jpnn.com - Infobrand.id bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia kembali menyelenggarakan tiga penganugerahan penghargaan di bidang tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis.
Penghargaan tersebut meliputi Top Corporate Social Responsibility of The Year 2026, Top Corporate Impact Award 2026 for SME Empowerment, serta Top Sustainability Development Goals (SDGs) Award 2026.
CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih menjelaskan penganugerahan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen dalam menjalankan CSR, memberdayakan UMKM, serta mengintegrasikan 17 poin SDGs ke dalam strategi bisnisnya.
Susilowati mengungkapkan ketiga penghargaan ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata dalam menjalankan tanggung jawab sosial.
"Memberdayakan UMKM, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam strategi bisnisnya,” kata Susilowati di Jakarta, baru-baru ini.
Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk menyelaraskan target pertumbuhan finansial dengan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.
Susilowati berharap penghargaan ini semakin banyak perusahaan yang mengembangkan program CSR dan TJSL secara strategis, memperkuat kontribusi terhadap UMKM, serta mengintegrasikan prinsip SDGs dalam kebijakan bisnisnya.
"Keberhasilan perusahaan tidak hanya tercermin dari kinerja dan pertumbuhan usaha, tetapi juga dari nilai serta dampak positif yang dihadirkan bagi masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.
Infobrand.id bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia kembali menyelenggarakan tiga penganugerahan penghargaan terhadap puluhan perusahaan.
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