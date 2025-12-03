Beri Dana untuk Lisa Mariana, Ridwan Kamil: Itu Uang Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil blak-blakan soal alasan dirinya memberikan uang kepada selebgram Lisa Mariana.



Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku memberi uang kepada Lisa Mariana lantaran diperas.

“Itu konteksnya pemerasan,” kata Ridwan Kamil dilansir Antara, Selasa (2/12).

Pria yang karib disapa Kang Emil itu membeberkan, uang yang diberikan kepada Lisa Mariana merupakan dana pribadi.

Menurutnya, uang tersebut tidak ada kaitan dengan kasus korupsi proyek pengadaan iklan pada salah satu bank daerah periode 2021-2023.

"Itu uang pribadi,” ucap Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Lisa Mariana mengaku sempat menerima aliran dana dari Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

Adapun Lisa Mariana merupakan selebgram yang mengaku memiliki hubungan gelap hingga punya anak dari Ridwan Kamil.

Akan tetapi, pengakuan Lisa Mariana itu terbantahkan setelah dilakukan tes DNA antara dirinya, anaknya, serta RK. Hasil tes menyatakan Ridwan Kamil tidak ada kemiripan dan bukan ayah biologis anak Lisa Mariana. (antara/jpnn)