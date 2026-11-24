jpnn.com, BANTEN - Sebagai bentuk kepedulian kepada karyawan yang terdampak kebakaran di fasilitas produksi Cikande, CEO PT Fonusa Agung Mulia (FAM), Steven Wijaya, mengunjungi salah satu karyawan yang saat ini sedang menjalani perawatan pada Senin (23/11).

Dalam kunjungan tersebut, dia melihat langsung kondisi karyawan, menyapa keluarga yang mendampingi, serta memberikan semangat dan dukungan bagi proses pemulihannya.

Steven Wijaya juga meluangkan waktu untuk berbincang dengan keluarga dan rekan kerja yang turut mendampingi.

Kehadiran tersebut menjadi bentuk perhatian dan dukungan moral di tengah situasi yang tidak mudah bagi karyawan maupun keluarga.

Menurutnya, bagi FAM, setiap karyawan merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan. Oleh karena itu, perhatian kepada mereka tidak berhenti pada penanganan kejadian, tetapi juga diwujudkan melalui kehadiran, pendampingan, dan dukungan selama proses pemulihan.

"Di tengah situasi yang sulit ini, kami ingin memastikan bahwa keluarga karyawan tidak menghadapi semuanya sendirian. Bagi kami, karyawan adalah bagian dari keluarga besar FAM. Karena itu, tanggung jawab kami tidak berhenti pada penanganan kejadian, tetapi juga bagaimana kami terus hadir, mendengarkan, mendampingi, dan memberikan dukungan kepada keluarga yang terdampak," ungkap Steven Wijaya dalam keterangan resmi.

Pihak FAM berharap karyawan yang sedang menjalani perawatan dapat segera pulih dan seluruh keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dalam melewati masa sulit ini.

Selain itu, FAM juga terus memastikan pendampingan dan dukungan kepada keluarga karyawan yang terdampak insiden kebakaran di fasilitas produksi perusahaan di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. (jpnn)