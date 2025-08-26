menu
Beri Dukungan Penuh, Herman Deru Sebut PT Semen Baturaja Mitra Pembangunan di Sumsel

Gubernur Sumsel Herman Deru (kemeja putih) saat menerima kunjungan jajaran Direksi PT Semen Baturaja Tbk (PTSB) di Griya Agung, Palembang, Senin (25/8). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel untuk terus memberikan dukungan penuh kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayahnya.

Penegasan itu disampaikannya saat menerima kunjungan jajaran Direksi PT Semen Baturaja Tbk (PTSB) di Griya Agung, Palembang, Senin (25/8).

Pertemuan tersebut menjadi ajang strategis untuk membahas penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan industri semen, di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Selain memperkuat hubungan, diskusi juga menitikberatkan pada rencana inovasi dan langkah-langkah yang akan meningkatkan daya saing PTSB di tingkat nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru didampingi sejumlah pejabat penting Pemprov Sumsel.

Dari pihak PTSB hadir lengkap, antara lain Direktur Utama Suherman Yahya, Direktur Operasi Taufik, Direktur Keuangan dan SDM Rahmat Hidayat, Vice President Corporate Secretary Hari Liandu, dan Senior Manager Secretarial & Stakeholder Pramaja Gusnadi.

Gubernur Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel akan selalu mendukung penuh keberadaan industri strategis, seperti PT Semen Baturaja.

Menurut Herman Deru, perusahaan ini bukan hanya penyedia semen, melainkan salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

