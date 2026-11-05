Beri Efek Jera, Bea Cukai Tanjung Emas dan Kejari Semarang Musnahkan 90,2 Ton Kratom

jpnn.com, SEMARANG - Bea Cukai Tanjung Emas dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang memusnahkan 3.608 karung atau 90,2 ton kratom (Mitragyna speciosa) remahan senilai sekitar Rp4,96 miliar pada Rabu (4/11).

Dalam pemusnahan tersebut, kedua instansi membakar seluruh barang bukti dalam mesin incinerator di PT Global Enviro Nusa, Kawasan Industri Terboyo, Semarang.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas Khoirul Hadziq menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari penindakan atas ekspor lima kontainer kratom ke India melalui Pelabuhan Tanjung Emas pada 10 September 2025 lalu.

Pada penindakan tersebut, petugas Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memeriksa ekspor PT Alam Lintas Senara yang berisikan 3.608 karung rajangan daun.

Uji laboratorium BLBC Kelas I Surabaya pada 15 September 2025 memastikan barang tersebut berupa kratom.

Petugas pun segera melalukan penyidikan sejak 15 September 2025, menetapkan empat tersangka pada Desember 2025, dan melimpahkan berkas beserta barang bukti ke Kejari Semarang pada 6 dan 20 Februari 2026.

Dalam upaya penyelundupan ini, pelaku menggunakan modus dengan mengubah invoice dan packing list dari 3.600 bag kratom menjadi 3.600 bag foodstuff coffee.

"Saat penyidikan, ditetapkan empat orang tersangka, yaitu WI dan AS selaku Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang memalsukan dokumen pabean; ME selaku pihak forwarding yang menyetujui pemalsuan serta memperoleh keuntungan; serta MR selaku broker yang turut serta menyetujui pemalsuan dokumen," beber Khoirul.