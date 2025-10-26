Beri Kejutan Ulang Tahun, Vega Darwanti Ungkap Kondisi Tukul Arwana
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vega Darwanti mengungkap kondisi terkini sahabatnya, Tukul Arwana.
Dia mengatakan keadaan Tukul Arwana makin hari makin membaik.
"Keadaannya sih jauh lebih baik, lebih segar," kata Vega Darwanti saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Perempuan berusia 38 tahun itu beberapa hari lalu sempat memberi kejutan pada momen ulang tahun Tukul Arwana.
Menurut Vega Darwanti, Tukul Arwana sangat bahagia melihat kedatangan kawan-kawannya.
"Happy banget dijenguk sama rekan kerjanya, pasti kayak nostalgia gitu," beber co-host Bukan Empat Mata itu.
Vega Darwanti lantas membeberkan keadaan terkini Tukul Arwana seusai bertemu.
Dia bersyukur pelawak sekaligus presenter itu sudah bisa merespons obrolan.
