Beri Kuliah Umum di Gontor, Ibas Ajak Santriwati Jadi Pencipta Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak para santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor untuk memiliki cita-cita besar, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga akhlak.

Pesan tersebut disampaikan Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono saat memberikan kuliah umum bertajuk “Tantangan Global Kepemimpinan Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045” di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Jumat (30/10).

Menurut Ibas, memasuki era perkembangan teknologi generasi muda harus mampu beradaptasi dengan kemajuan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Baca Juga: Ibas Sebut Agrowisata Melon Penggerak Ekonomi di Magetan

“Perkembangan informasi yang begitu cepat juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam membedakan fakta dan berita bohong, informasi yang benar dan keliru,” kata Ibas.

Oleh karena itu, Ibas mengajak para santriwati tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta gagasan dan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.

“Pertanyaannya, apakah hanya akan menjadi pengguna teknologi, atau mampu menjadi pencipta gagasan dan menghadirkan solusi?” kata EBY.

Dia menuturkan penguasaan teknologi harus berjalan beriringan dengan kekuatan iman dan akhlak.

Santriwati harus mengambil peran nyata dalam membangun masa depan Indonesia.