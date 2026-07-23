Beri Layanan Terbaik, BRI Life Hadirkan Wajah Baru di Kantor Layanan Denpasar

jpnn.com, DENPASAR - Asuransi BRI Life meresmikan wajah baru kantor layanan Denpasar yang berlokasi di Jl. Setia Budi No.12, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.

Revitalisasi kantor layanan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan serta menghadirkan pengalaman yang lebih nyaman, modern dan optimal bagi nasabah, khususnya di wilayah Bali dan sekitarnya.

Direktur Keuangan BRI Life Lim Chet Ming mengatakan revitalisasi ini merupakan wujud nyata komitmen BRI Life untuk terus menghadirkan layanan yang semakin modern, nyaman dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah melalui fasilitas yang semakin modern, nyaman dan representative bagi nasabah.

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“Kami percaya pengalaman nasabah tidak hanya ditentukan oleh produk dan layanan yang kami berikan, tetapi juga oleh kenyamanan dan kemudahan yang mereka rasakan dalam setiap interaksi dengan BRI Life. Melalui pembaruan kantor layanan Denpasar ini, kami berharap dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih professional bagi seluruh nasabah maupun mitra bisnis BRI Life,” ujar Chet Ming.

Menurut Chet Ming, Bali merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang sangat besar, didukung oleh pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat.

Selain memberikan pelayanan bagi nasabah yang datang langsung (walk in customer), kantor layanan Denpasar juga terintegrasi dengan layanan digital BRI Life guna menciptakan ekosistem pelayanan yang omni channel.

Sinergi antara layanan fisik dan digital ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi nasabah dalam memperoleh layanan termasuk terkait literasi keuangan dan asuransi jiwa.

Melalui revitalisasi kantor layanan Denpasar, BRI Life optimis dapat terus mendukung program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terpercaya di Indonesia.