Beri Pelatihan Trail Run, Kemenpora Bertekad Bangkitkan Sektor Olahraga dan Pariwisata

Pelatihan Tenaga Olahraga Masyarakat Spesialis Trail Run di Palutungan The Orchid, Kuningan, Jawa Barat. Foto: dok Kemenpora

jpnn.com, KUNINGAN - Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI menggelar Pelatihan Tenaga Olahraga Masyarakat Spesialis Trail Run di Palutungan The Orchid, Kuningan, Jawa Barat, Senin (13/10). Pelatihan  ini dibuka khusus untuk guru olahraga, pelatih ekstrakurikuler, dan komunitas olahraga.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga, Khairil Adha. Turut hadir, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Barat.

Ketua tim pembinaan dan fasilitasi tenaga olahraga masyarakat Angga Prananda Bakti dalam laporannya mengatakan pelatihan ini bisa menjadi salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh komunitas olahraga masyarakat.

“Kami berharap ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan ini bisa diamalkan dan diterapkan di lingkungan kerja masing-masing peserta dan bermanfaat bagi pengembangan serta penyebaran sosialisasi olahraga masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disporapar Provinsi Jawa Barat Asep Budi Setiawan menilai kegiatan trail run sebagai bentuk apresiasi dan kolaborasi antara olahraga dan pariwisata. “

Kuningan memiliki potensi besar di bidang olahraga. Pemilihan Palutungan sebagai lokasi pelatihan sangat tepat, karena dapat menjadi pemicu tumbuhnya pelatih dan atlet baru. Trail run bukan hanya untuk kalangan tertentu, tetapi harus bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga, Khairil Adha menyampaikan bahwa pelatihan ini diharapkan memberikan efek ganda, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga bagi masyarakat luas.

“Selama ini fokus pembinaan olahraga lebih banyak diarahkan pada prestasi, padahal membangun budaya bergerak juga sangat penting. Karena itu, kami memprioritaskan pelatihan bagi guru olahraga agar mampu menularkan semangat berolahraga di lingkungan sekolah dan masyarakat,” tuturnya.

Pelatihan trail run ini bisa menjadi salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri oleh komunitas olahraga masyarakat.

