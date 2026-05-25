Beri Persib Trofi Ketiga, Bojan Hodak Mengaku Hanya Memikirkan Satu Hal Ini

jpnn.com - Persib Bandung makin menegaskan statusnya sebagai penguasa sepak bola nasional setelah memastikan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Keberhasilan itu sekaligus menandai hattrick gelar bagi Maung Bandung yang sukses menjadi kampiun dalam tiga musim berturut-turut.

Ini merupakan pencapaian yang makin mengukuhkan era kejayaan klub kebanggaan Bobotoh.

Persib menutup perjalanan di Super League dengan hasil imbang 0-0 kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Tambahan satu poin pada pekan terakhir sudah cukup bagi Persib untuk mengamankan posisi teratas klasemen dengan koleksi 79 angka.

Raihan tersebut memang identik dengan Borneo FC Samarinda, tetapi Maung Bandung unggul dalam head to head sehingga berhak mengangkat trofi.

Bagi pelatih Persib Bojan Hodak hasil akhir jauh lebih penting dibanding bagaimana timnya menutup kompetisi.

Menurutnya, yang akan dikenang publik bukan detail pertandingan, melainkan status juara yang berhasil diraih.