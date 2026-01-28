Berikan Klarifikasi Terkait Penjual Es di Kemayoran, Kodim 0501 Jakarta Pusat: Telah Diselesaikan Secara Kekeluargaan
jpnn.com, JAKARTA - Kodim 0501/Jakarta Pusat memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai peristiwa yang melibatkan seorang penjual es di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi beberapa waktu belakangan dan menjadi perhatian publik.
Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf Ahmad Alam Budiman menegaskan peristiwa tersebut berawal dari kesalahpahaman di lapangan antara aparat kewilayahan TNI-Polri dengan seorang pedagang es.
Dandim 0501/Jakarta Pusat Kolonel Inf Ahmad Alam Budiman bersama pihak-pihak terkait di wilayah telah berkomunikasi langsung dengan Sudrajat di kediamannya di Desa Rawa Panjang, Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Foto: Dok. Penerangan Kodim 0501
“(Peristiwa, red) telah diselesaikan secara baik melalui pendekatan kekeluargaan antara pihak-pihak terkait,” ujar Dandim Kolonel Inf Ahmad Alam Budiman seperti dilansir dakam keterangan tertulis Dispenad pada Rabu (28/1/2026).
Menurut Dandim, dirinya bersama pihak-pihak terkait di wilayah telah berkomunikasi langsung dengan Sudrajat di kediamannya di Desa Rawa Panjang, Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
Melalui dialog terbuka, kata Dandim, kesalahpahaman yang terjadi dapat diluruskan dan diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.
“Tidak ada niat sedikit pun untuk merugikan warga. Kami menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebersamaan dengan rakyat. Permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami bersyukur, semuanya dapat berjalan dengan baik,” ujar Dandim Kolonel Inf Ahmad Alam.
Kodim 0501/Jakarta Pusat mengklarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai peristiwa yang melibatkan seorang penjual es di Kemayoran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- TNI AD Tuntaskan Pembangunan Jembatan Bailey di Langkat
- Asal-usul Senjata Api Dijual Anggota Komcad TNI AD
- Tinjau Yonif TP 890/Gardha Sakti di Garut, Panglima TNI Cek Kesiapan Prajurit Laksanakan Pembinaan Teritori
- Jenderal Maruli Tinjau Inovasi Litbanghan TNI AD, Fokus Penguatan Latihan dan Operasi
- Kotak Hitam Pesawat ATR 42-500 Ditemukan
- Pelda Christian Namo Ayah Mendiang Prada Lucky Ditahan Denpom Kupang