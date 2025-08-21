Berikan Pelayanan Prima, Bea Cukai Belawan Sukseskan 2 Event Tingkat Dunia

jpnn.com, DANAU TOBA - Bea Cukai Belawan berkomitmen dalam mendukung kesuksesan dua event olahraga air tingkat dunia, Aquabike World Championship dan F1 Powerboat World Championship, yang digelar di Danau Toba, Balige, Sumatra Utara.

Peran krusial Bea Cukai Belawan diwujudkan melalui layanan kepabeanan yang cepat, cermat, dan modern terhadap pemasukan barang-barang krusial untuk kedua kejuaraan tersebut.

Kejuaraan Aquabike World Championship dijadwalkan berlangsung pada 12-17 Agustus 2025, sedangkan F1 Powerboat World Championship pada 22-24 Agustus 2025.

Untuk memastikan seluruh logistik dan perlengkapan para peserta dari berbagai negara tiba tepat waktu, Bea Cukai Belawan telah memulai proses pemeriksaan impor sejak Senin (11/8).

Pada tahap pertama, pemeriksaan dilakukan terhadap 10 kontainer berisi perlengkapan untuk event Aquabike dan 4 kontainer awal untuk F1 Powerboat.

Sementara itu, proses pemeriksaan tahap kedua, yang difokuskan pada sisa 11 kontainer untuk F1 Powerboat, dilaksanakan mulai 17 Agustus 2025.

Guna menyederhanakan dan mempercepat proses impor sementara, Bea Cukai Belawan memberikan fasilitas ATA Carnet.

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Ahmad Luthfi, menjelaskan pentingnya fasilitas ini.