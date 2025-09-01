menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Berikan Rasa Aman terhadap Warga, Tim Gabungan Berpatroli di Palembang

Berikan Rasa Aman terhadap Warga, Tim Gabungan Berpatroli di Palembang

Berikan Rasa Aman terhadap Warga, Tim Gabungan Berpatroli di Palembang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim gabungan saat mengikuti apel. Foto: Dokumen Humas Polda Sumsel for JPNN.com.

jpnn.com - Guna memberikan rasa aman kepada warga, sebanyak 235 personel gabungan Polri dan TNI melakukan patroli di seputar wilayah Palembang.

Patroli dilakukan setelah terjadi tindakan anarkistis yang terjadi pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Akibat dari insiden tersebut, sejumlah fasilitas umum rusak. Mobil serta pos Ditlantas Polda Sumsel hangus dibakar sekelompok pemuda.

Baca Juga:

"Kegiatan patroli ini dilaksanakan untuk menjaga Kota Palembang dan Wilayah Hukum Polda Sumsel guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan rasa aman di tengah aktivitas warga," kata Kabid Humas Polda Sumsel Nandang Mu'min Wijaya, Senin (1/9/2025).

Patroli skala besar tersebut dipimpin langsung oleh Plh Kabag Ops Roops Polda Sumsel AKBP Helda Prayitno.

"Patroli dilakukan di dua wilayah, sasaran pertama rute Polda – Masjid Agung – Bundaran JSC – putar balik – Ampera – Simpang Charitas – Kantor Gubernur – DPRD – Samsat – TVRI – Angkatan 45 – Demang," ujar Nandang.

Baca Juga:

"Setelah itu kembali ke Polda rute 2, Polda - Makam Pahlawan - Demang Lebar Daun (Griya Agung) - Simpang Parameswara - Simpang Macan Lindungan - Simpang Soekarno Hatta, Simpang Asrama Haji - Simpang Bandara, lalu kembali ke Simpang Punti Kayu," sambung Nandang.

Nandang menyebut patroli dilaksanakan dengan pendekatan humanis, persuasif. Patroli ini juga didukung penuh oleh jajaran TNI, Pemprov Sumsel, hingga tokoh masyarakat.

Sebanyak 235 personel gabungan Polri dan TNI melakuka patroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Palembang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI