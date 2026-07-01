Berikut Daftar Jenis BBM yang Harganya Turun Mulai Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA – Pertamina mengumumkan harga beberapa jenis BBM turun mulai hari ini 1 Juli 2026.

Berikut ini beberapa jenis BBM yang mengalami penurunan harga mulai hari ini.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengumumkan harga BBM jenis avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) turun 14 persen mulai 1 Juli 2026.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya, langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (1/7).

Ia menyampaikan harga avtur penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, turun dari Rp22.190 per liter pada Juni 2026 menjadi Rp19.190 per liter mulai 1 Juli 2026 atau turun Rp3 ribu per liter dari harga semula.

Selain itu, harga Pertamax Turbo juga mengalami penurunan sebesar 7 persen dari Rp20.750 per liter pada Juni 2026, menjadi Rp19.300 per liter mulai 1 Juli 2026.

Tercatat harga Pertamina Dex Series atau BBM jenis solar nonsubsidi juga mengalami penurunan.

Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) turun sebesar 14 persen, dari Rp23.000 per liter pada Juni 2026 menjadi Rp19.700 per liter mulai 1 Juli 2026.