Berikut Daftar Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor di Jateng dan Jadwal Berlakunya

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi telah memberikan sejumlah insentif atau keringanan untuk menjaga dan mendongkrak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayahnya.

Terbaru adalah program cashback harian sebesar Rp 50.000 kepada lima wajib pajak yang patuh membayar pajak.

Pemberian reward berupa cashback tersebut berlaku di seluruh Samsat Induk kabupaten/kota di Jawa Tengah mulai 5 November sampai 31 Desember 2026.

Penerima sesuai nomor urut antrean kedatangan wajib pajak di Samsat Induk. Terdiri atas tiga wajib pajak untuk pembayaran pajak tahunan dan dua untuk pembayaran pajak lima tahunan.

"Setiap hari kita berikan 5 orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor, baik yang tepat waktu maupun juga sebelum waktunya. Jadi, untuk masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah Muhamad Masrofi saat jumpa pers di Co-Working Space Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 5 November 2026.

Program cashback tersebut menambahkan deretan insentif pajak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

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Sebelumnya sudah ada program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di antaranya pada Februari 2026, Pemprov Jateng telah memberikan insentif berupa diskon 5% yang masih berlaku sampai akhir tahun ini.

Selanjutnya pada 21 September 2026, insentif diberikan melalui program bebas biaya denda pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif. Program ini masih berjalan sampai tanggal 28 Desember 2026.