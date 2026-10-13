Berikut Daftar Lengkap Nominasi Penerima Piala Citra di Ajang FFI 2026

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar lengkap nominasi penerima penghargaan dalam ajang FFI 2026.

Nominasi penerima Piala Citra dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 diumumkan pada Senin (12/10) malam, termasuk nominasi penerima penghargaan dalam kategori film cerita panjang, penyutradaraan, pemeran, dan bidang teknis perfilman.

Ketua Bidang Penjurian FFI 2024–2026 Budi Irawanto mengatakan bahwa komite tahun ini menyempurnakan sistem penjurian berdasarkan masukan berbagai pihak.

"Tahun ini komite FFI menyempurnakan sistem penjurian berdasarkan masukan berbagai pihak tanpa menghilangkan esensi demokratis, partisipatif, dan objektif dari sistem penjurian," katanya dalam siaran langsung pengumuman nominasi melalui kanal YouTube Festival Film Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa proses seleksi calon penerima penghargaan pada tahap seleksi awal kedua melibatkan 35 perwakilan dari 13 asosiasi profesi dan penentuan nominasi melibatkan 85 anggota Akademi Citra.

Karya yang didaftarkan sebagai peserta FFI 2026 sebanyak 531 karya, terdiri atas 93 film cerita panjang, 177 film cerita pendek, satu film animasi panjang, 57 film animasi pendek, 20 film dokumenter panjang, 73 film dokumenter pendek, serta 110 karya kritik film.

Berikut daftar lengkap nominasi penerima penghargaan dalam ajang FFI 2026.

Film Cerita Panjang Terbaik

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