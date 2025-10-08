Berikut Daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, 80% Siswa Mendapat Beasiswa Penuh

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar lokasi 16 Sekolah Garuda yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Sekolah Garuda merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yang diperkenalkan kepada seluruh masyarakat secara serentak di 16 titik, Rabu (8/10).

Ke-16 Sekolah Garuda tersebut terdiri atas 12 Sekolah Garuda transformasi dan empat lokasi Sekolah Garuda baru yang kini tengah dibangun.

Baca Juga: Bahagianya Siswa SMA Averos Sorong Masuk dalam Sekolah Garuda Transformasi

Sebanyak 12 Sekolah Garuda transformasi tersebut meliputi:

1. SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh

2. SMA Unggul Del, Sumatera Utara

3. MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

4. SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta