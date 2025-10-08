Berikut Daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, 80% Siswa Mendapat Beasiswa Penuh
Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:41 WIB
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar lokasi 16 Sekolah Garuda yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Sekolah Garuda merupakan salah satu dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yang diperkenalkan kepada seluruh masyarakat secara serentak di 16 titik, Rabu (8/10).
Ke-16 Sekolah Garuda tersebut terdiri atas 12 Sekolah Garuda transformasi dan empat lokasi Sekolah Garuda baru yang kini tengah dibangun.
Sebanyak 12 Sekolah Garuda transformasi tersebut meliputi:
1. SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
2. SMA Unggul Del, Sumatera Utara
3. MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
4. SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
Berikut ini daftar Lokasi 16 Sekolah Garuda, di mana 80 persen siswanya akan mendapatkan beasiswa penuh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Bahagianya Siswa SMA Averos Sorong Masuk dalam Sekolah Garuda Transformasi
- Cerita Kepala SMA Averos, Bangga Sekolahnya Jadi Sekolah Garuda Transformasi
- Sekolah Garuda, Visi Besar Presiden untuk Talenta Unggulan di Seluruh Negeri
- Demi Pemerataan, Sekolah Garuda Bakal Dikenalkan Serentak di 16 Titik
- Menkum Supratman Tegaskan Presiden Prabowo Tak Terlibat Rekonsiliasi Internal PPP
- Prabowo Perintahkan Kepala BGN Wajib Cek Kebersihan Makanan dan Alat MBG