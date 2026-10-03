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Berikut Data Harta Para Anggota Wantimpres, Pengin Tahu punya Rocky Gerung?

Berikut Data Harta Para Anggota Wantimpres, Pengin Tahu punya Rocky Gerung?
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Data harta anggota Wantimpres. Ilustrasi Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut data harta kekayaan beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (2/10).

Data harta dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat dalam sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), https://elhkpn.kpk.go.id/.

Dari 26 anggota Wantimpres Republik Indonesia, belum semuanya bisa diketahui oleh publik harta kekayaannya karena belum tercatat di KPK, salah satunya Rocky Gerung.

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1. Pratikno (Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 26 Maret 2026 sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Harta: Rp22.749.618.374 atau sekitar Rp22,75 miliar

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2. Muhammad Hatta Rajasa (Wakil Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 20 Mei 2014 sebagai Calon Wakil Presiden RI periode 2014-2019

Rocky Gerung merupakan salah satu anggota Wantimpres yang dilantik Presiden Prabowo. Belum tahu jumlah harta kekayaannya?

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