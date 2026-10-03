Berikut Data Harta Para Anggota Wantimpres, Pengin Tahu punya Rocky Gerung?

jpnn.com - JAKARTA - Berikut data harta kekayaan beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (2/10).

Data harta dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat dalam sistem Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), https://elhkpn.kpk.go.id/.

Dari 26 anggota Wantimpres Republik Indonesia, belum semuanya bisa diketahui oleh publik harta kekayaannya karena belum tercatat di KPK, salah satunya Rocky Gerung.

1. Pratikno (Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 26 Maret 2026 sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Harta: Rp22.749.618.374 atau sekitar Rp22,75 miliar

2. Muhammad Hatta Rajasa (Wakil Ketua Wantimpres RI merangkap anggota)

Terakhir lapor: 20 Mei 2014 sebagai Calon Wakil Presiden RI periode 2014-2019