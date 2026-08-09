Berikut Data Jumlah Titik Panas di Pulau Sumatra, Riau Posisi Kedua
jpnn.com - PEKANBARU – Berikut ini data sebaran titik panas (hotspot) di wilayah Pulau Sumatra yang terdeteksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Riau.
Data BMKG Stasiun Pekanbaru menyebutkan terdapat 1.195 titik panas di Pulau Sumatra.
Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru Putri Santy S mengungkapkan bahwa berdasarkan data pemantauan terbaru, lonjakan titik panas di Sumatra didominasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan 454 titik, diikuti oleh Riau di posisi kedua.
"Total ada 1.195 titik panas di Sumatra. Riau menyumbang 198 titik," kata dia dalam keterangan di Pekanbaru, Minggu (9/8).
Secara rinci, sebaran titik panas di wilayah Sumatra meliputi Aceh (11), Bengkulu (17), Jambi (116), Lampung (127), Sumatera Utara (59), Sumatera Barat (43), Bangka Belitung (15), dan Kepulauan Riau (12 titik).
Untuk Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu menjadi wilayah dengan penyumbang titik panas terbanyak, yakni mencapai 98 titik, disusul Kabupaten Bengkalis dengan 38 titik dan Kabupaten Rokan Hilir dengan 28 titik.
Sisanya di Indragiri Hilir (8), Rokan Hulu (8), Siak (6), Kota Dumai (5), Pelalawan (4) Kepulauan Meranti (1), Kampar (1), dan Kuantan Singingi (1).
Saat ini sedang dilakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah di Riau.
Berikut ini data sebaran titik panas (hotspot) di wilayah Pulau Sumatra yang terdeteksi oleh BMKG, di mana Riau menempati posisi kedua.
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