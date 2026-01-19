Berikut Ini Harga BBM Pertamina, Shell, bp, dan Vivo Seusai Libur Panjang

jpnn.com, JAKARTA - Berikut ini harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, bp, dan Vivo setelah libur panjang perayaan Isra Mikraj.

Mengutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tak mengalami perubahan sejak awal Januari 2025.

Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp10.000 per liter;

Solar subsidi Rp6.800 per liter;

Pertamax Rp12.350 per liter;

Pertamax Turbo Rp13.400 per liter;

Pertamax Green Rp13.150 per liter;

Dexlite Rp13.500 per liter; dan

Pertamina Dex Rp13.600 per liter.

Di sisi lain, harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell terpantau stabil sejak awal Januari.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Shell Super Rp12.700 per liter;

V-Power Rp13.190 per liter;

V-Power Diesel Rp13.860; serta

V-Power Nitro+ Rp13.480 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell dan Pertamina, yakni tidak adanya perubahan harga sejak awal Januari.