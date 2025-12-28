Berikut Ini Lokasi Donasi QRIS untuk Korban Sumatra Saat Malam Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan menyebarkan kode QR atau QRIS donasi untuk Indonesia dan korban Banjir Sumatra di beberapa titik pada perayaan malam Tahun Baru.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan, banyak titik lokasi yang akan disebar kode QRIS untuk donasi korban Sumatra tersebut, diantaranya adalah, Bundaran HI, Sarinah, UPK Kota Tua, Fatahillah Kota Tua, Depan Museum Prasasti, Kantor Walikota Jakarta Pusat, Mal Artha Gading.

Kemudian Kantor Walikota Jakarta Barat, Taman Literasi, Kantor Walikota Jakarta Selatan, Velodrome, Kantor Walikota Jakarta Timur, Monas Week, UPK Monas, Jakarta Light Festival, Christmas Edition, Immersive. Pulau Untung Jawa (Kepulauan Seribu), Anjungan Graha, Christmas Carol, Festival Musik Jakarta, dan Lapangan Banteng.

"Melalui Dinas Parekraf menempatkan kode QRIS donasi di berbagai titik strategis pusat keramaian event, untuk memastikan semangat berbagi tetap hadir di tengah kemeriahan malam pergantian tahun," kata Chico Hakim dikutip Minggu (28/12).

Chio mnjelaskan, sistem QRIS donasi ini bertemakan 'Dari Jakarta Untuk Indonesia' itu disiapkan oleh Pemprov Jakarta melalui BAZNAS BAZIS Jakarta dan Bank Jakarta.

Menurut Chico, sistem QRIS tersebut diterapkan agar masyarakat dapat berdonasi dengan cepat, aman, dan nyaman sembari menikmati suasana kota Jakarta.

Lebih lanjut, Chico menjelaskan saat ini donasi sudah mulai dikumpulkan. Masyarakat yang ingin berdonasi juga dapat mengunjungi Instagram resmi @baznasbazisdkijakata dan melakukan scan QRIS yang diunggah pada akun tersebut.(antara/jpnn)



